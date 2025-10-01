Vervanging openbare verlichting Bellingwolde, Blijham, Oudeschans en Veelerveen

WESTERWOLDE – Vanaf 6 oktober 2025 (week 41) begint Citytec b.v. met het vervangen van straatverlichting in Bellingwolde, Blijham, Oudeschans en Veelerveen.
De oude lampen worden vervangen door nieuwe lampen met led-verlichting. Sommige lampen worden aangepast zodat ze ook led-verlichting krijgen. In totaal gaat het om 148 lichtpunten.
Waar zijn de werkzaamheden?
- Blijhamsterweg Bellingwolde (14)
- Dwarsweg Bellingwolde (2)
- Groene Kruislaan Bellingwolde (7)
- Hoofdweg Blijham (19)
- Kastanjelaan Bellingwolde (8)
- Koudehoek Oudeschans (4)
- Nieuwe Veendijk Veelerveen (1)
- Oudelaan Bellingwolde (13)
- Oudeschanskerweg Bellingwolde (8)
- Parallelweg Bellingwolde (15)
- Scheidingsweg Veelerveen (13)
- Tweekarspelenweg Blijham (1)
- Verbindingsweg Veelerveen (17)
- Veurste Rou Blijham (1)
- Werkhuislaan Bellingwolde (3)
- Winschoterweg Blijham (22)
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg