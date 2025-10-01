Vervanging openbare verlichting Bellingwolde, Blijham, Oudeschans en Veelerveen

WESTERWOLDE – Vanaf 6 oktober 2025 (week 41) begint Citytec b.v. met het vervangen van straatverlichting in Bellingwolde, Blijham, Oudeschans en Veelerveen.

De oude lampen worden vervangen door nieuwe lampen met led-verlichting. Sommige lampen worden aangepast zodat ze ook led-verlichting krijgen. In totaal gaat het om 148 lichtpunten.

Waar zijn de werkzaamheden?

  • Blijhamsterweg Bellingwolde (14)
  • Dwarsweg Bellingwolde (2)
  • Groene Kruislaan Bellingwolde (7)
  • Hoofdweg Blijham (19)
  • Kastanjelaan Bellingwolde (8)
  • Koudehoek Oudeschans (4)
  • Nieuwe Veendijk Veelerveen (1)
  • Oudelaan Bellingwolde (13)
  • Oudeschanskerweg Bellingwolde (8)
  • Parallelweg Bellingwolde (15)
  • Scheidingsweg Veelerveen (13)
  • Tweekarspelenweg Blijham (1)
  • Verbindingsweg Veelerveen (17)
  • Veurste Rou Blijham (1)
  • Werkhuislaan Bellingwolde (3)
  • Winschoterweg Blijham (22)

