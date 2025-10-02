Bert Heerink en Martijn van der Zande in Sense of Soul – een muzikale reis waarin twee werelden samenkomen

ALTEVEER – Zanger Bert Heerink en singer-songwriter Martijn van der Zande bundelen hun krachten in het unieke muziekproject Sense of Soul. Met een reeks intieme optredens brengen zij een bijzondere combinatie van herkenbare klassiekers zoals “Ain’t no sunshine”, ‘Reflections”, “Cream”, en ‘Sir Duke”
Een muzikale ontmoeting
Bert Heerink, bekend van zijn indrukwekkende carrière als rockzanger en frontman van onder andere Vandenberg, en Martijn van der Zande, radiomaker en muzikant met een voorliefde voor akoestische en verhalende muziek, ontmoeten elkaar in Sense of Soul. Hun samenwerking staat garant voor een avond vol muzikale diepgang, energie en emotie.
Repertoire
Het programma bestaat uit een mix van:
Akoestische versies van bekende Soul-klassiekers
Verhalen en anekdotes die de muziek extra betekenis geven
De combinatie van Heerinks krachtige stem en Van der Zandes warme, verhalende stijl zorgt voor een unieke beleving waarin muziek en verhaal elkaar versterken.
Optreden
Datum: 19 oktober 2025
Locatie: De Drijscheer, Keiweg 1 9661 TV Alteveer
Aanvang: 15.00 uur
Meer info: www.dedrijscheer.eu
Over de artiesten
Bert Heerink verwierf internationale bekendheid als zanger van de rockband Vandenberg en werkte samen met diverse nationale en internationale artiesten. Zijn stem is al decennialang een vaste waarde in de Nederlandse muziekwereld.
Martijn van der Zande is naast zijn werk als radiopresentator ook actief als singer-songwriter. Met zijn persoonlijke teksten en akoestische sound weet hij luisteraars te raken en mee te nemen in zijn verhalen.
Bron: Judith Koops
Catharina Glazenburg