Bibliotheek Finsterwolde na verbouwing heropend

FINSTERWOLDE – Op vrijdag 17 oktober wordt de geheel vernieuwde Bibliotheek Finsterwolde heropend.
SPUK subsidie
De verbouwing is mogelijk gemaakt dankzij een SPUK subsidie. Deze subsidie is bedoeld om lokale voorzieningen te versterken.
Samen met bezoekers.
De medewerkers vinden het belangrijk dat de bibliotheek een plek is waar iedereen zich thuis voelt.
Daarom hebben ze de bezoekers gevraagd mee te denken. Via enquêtes hebben velen hun wensen en ideeën met gedeeld. Deze zijn meegenomen in het ontwerp. Het resultaat is een plek waarin gezelligheid, sfeer en toegankelijkheid centraal staat.
De bibliotheek
De bibliotheek heeft een frisse, eigentijdse uitstraling gekregen en biedt voortaan nog meer ruimte voor ontmoeting, leren en ontdekken. Bezoekers kunnen rekenen op een modern ingerichte lees- en werkruimte, verbeterde voorzieningen en een aantrekkelijk programma voor jong en oud.
Heropening
Tijdens de heropening wordt de vernieuwde bibliotheek officieel in gebruik genomen. Bezoekers zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Bibliotheek Finsterwolde is de eerste bibliotheek die dankzij een SPUK subsidie de verbouwing heeft voltooid.
Datum: 17 oktober Tijd: vanaf 12.00 uur
Plaats: Bibliotheek Finsterwolde
De Hardenberg 7 9684 AM Finsterwolde
Bron: Henriëtte Wolda