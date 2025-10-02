Cultuurfonds Groningen investeert 83.000 euro in 14 cultuurprojecten

GRONINGEN – Het Cultuurfonds Groningen heeft in het derde kwartaal van 2025 voor € 83.000 geïnvesteerd in 14 cultuurprojecten in de provincie Groningen.
Muziektheater Voortvarende Vrouwen
Stichting Operettevereniging Veendam-Wildervank ontvangt € 5.000 voor de muziektheaterproductie die op 15 en 16 november 2025 plaatsvindt museum en theater Van Beresteyn in Veendam. Voortvarende Vrouwen belicht de rol van vrouwen in de Veenkoloniale scheepvaart, een wereld die lang als mannelijk werd gezien. Door hen een stem te geven, draagt de voorstelling bij aan het herschrijven van de geschiedenis. De voorstelling combineert klassieke muziek van Johann Strauss met theater en erfgoed.
Schnitger Festival 2025
Stichting Groningen Orgelstad ontvangt voor het de organisatie van het Schnitger Festival € 7.500. Het festival vindt plaats van 16 tot en met 19 oktober met diverse concerten, een excursie, een masterclass, een aantal cross over producties en een cantatedienst. Dit jaar wordt er speciale aandacht besteed aan de viering van 80 jaar Vrijheid met een manifestatie in de A-kerk waar diverse Groningse korenoptreden samen met sopraan Judith Pranger en organist Eeuwe Zijlstra. Het slotconcert wordt verzorgd door het Luthers Bach Ensemble met organist Vincent van Laar. Het volledige programma is te vinden op www.schnitgerfestival.nl
Theater en circus Deep Fake
Stichting Cirqulinair ontvangt € 10.000 voor 28 voorstellingen in januari, februari en maart 2026 in Groningen en Meppel. In de nasleep van de Covid-pandemie ontstond in 2020 Cirqulinair, een betoverend variété-diner waarin circus, comedy, theater, muziek en eten samenkomen. Naast professionals is er ook ruimte voor jong talent uit o.a. Circus Santelli spelen. Deep Fake sluit aan bij maatschappelijke thema’s; de waarheid staat soms onder druk, er is behoefte aan ontmoeting en beleving en inclusie. Cirqulinair maakt theater toegankelijk voor groepen die vaak buitengesloten worden: blinden, doven, ouderen en mensen met een kleine beurs.
In Westerwolde: Stichting Museum Klooster Ter Apel voor het festival Museumnacht Westerwolde: € 5.000,-
In Oldambt: Stichting WStheater (Winschoter Schooltheater) voor de podiumproductie Clubsakée: € 10.000,- en Arti Vocali voor hun jubileumconcert Arti Vocali 2026: € 3.000,-
Bron: Cultuurfonds Groningen
Catharina Glazenburg