Er stond een paard in de gang bij de Blanckenborg

BLIJHAM – Afgelopen week werd in de Blanckenborg alvast Dierendag gevierd. Hondje Ted en pony Toby kwamen langs om de bewoners te begroeten.
Toby en Ted wandelden rustig door het hele gebouw, zelfs de lift in! Zo konden ook bewoners die boven wonen of op eigen appartement verbleven, genieten van een bezoekje aan huis.
Er werd gelachen, geaaid en genoten. En wat genoten Ted/Toby van alle aandacht en gezelligheid.
En ja hoor… al snel werd er gezongen: “Er staat een paard in de gang!”
Ted en Toby lieten met dit warme en vrolijke bezoek veel gezichten stralen!
Bron en foto’s: Christie Koopman
Catharina Glazenburg