GroenLinks Westerwolde en PvdA Westerwolde trekken samen op

WESTERWOLDE – De komende weken gaan beide Westerwoldse partijen gezamenlijk campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Samen dorpen bezoeken en contact leggen met de kiezer.
Naast de leden doen ook kandidaten op de lijst hieraan mee Onder het motto: Samen Vooruit! gaan zij in gesprek met mensen over hoe GroenLinks/PvdA hun problemen mee kunnen oplossen of verbeteren.
Bellingwolde – Blijham – Vlagtwedde – Sellingen – Ter Apel
Vanuit een vijftal plaatsen wordt campagne gevoerd.
Datum en tijd
– 11 oktober om 10:00 uur startpunt in Bellingwolde in De Meet. ’s Middags in Blijham
– 18 oktober om 10:00 uur startpunt in Sellingen bij Hof van Sellingen. ’s Middags in Vlagtwedde
– 25 oktober om 10:00 uur startpunt in Ter Apel bij Moekesgat
– Alle dagen van 10 – ±15 uur, met een pauze/lunch van 12 tot 13 uur
Bron: Brunie Batterman
Catharina Glazenburg