Guitar Bizarre op Borg Welgelegen in Sappemeer

SAPPEMEER – Op 12 oktober, een jaar na de opening van Cultuur op de Borg, vindt er weer een nieuw concert plaats op Borg Welgelegen in Sappemeer. Een cross-over tussen klassieke en hedendaagse muziek: Guitar Bizarre!
Gitaristen Hendrik Jan de Jong en Remco de Haan komen naar de Borg om je mee te nemen in hun muzikale avontuur. Het belooft een prachtige middag te worden met geweldige muziek waarbij je als luisteraar echt even weg kunt zijn van de alledaagse beslommeringen. Voor- en achteraf geniet je van een drankje en, zoals bij elk concert van Cultuur op de Borg, zijn er huisgemaakte baksels.
In 2021 hebben de gitaristen Hendrik Jan de Jong en Remco de Haan het innovatieve gitaarduo Guitar
Bizarre opgericht. Hendrik Jan staat aan de basis van de pop-/rockband Nemesea en Remco is
voormalig lid van het Groningen Guitar Duo. De achtergrond van beide musici is hiermee totaal
verschillend en dit biedt het duo de mogelijkheid om muziek uit twee culturele sectoren op een
vernieuwende manier met elkaar te verbinden.
De gitaristen spelen op (zowel klassieke als western) akoestische gitaren en maken deels gebruik van
zelf gecomponeerde backing tracks. Deze combinatie geeft de muziek een geheel eigen en origineel
karakter en levert een nieuwe benadering van zowel klassieke muziek als verschillende andere stijlen
op. Het repertoire bestaat uit eigen arrangementen van klassieke muziek, arrangementen van
nummers uit de pop- en jazzwereld en eigen composities.
Guitar Bizarre stelt een breed publiek in staat om op een laagdrempelige manier kennis te maken met
een nieuwe benadering van klassieke en moderne muziek. Het duo creëert een stijl waarbij de
scheiding tussen klassieke muziek en andere vormen van moderne muziek veranderd wordt naar een
succesvolle, innovatieve en avontuurlijke combinatie van deze stijlen.
Aanvang: 15.00 uur I zaal open: 14.30 uur
Meer informatie: www.cultuuropdeborg.nl/guitar-bizarre
Adres: Veenborg Welgelegen, De Vosholen 60, 9611 TD Sappemeer
Bron: Cultuur op de Borg
Catharina Glazenburg