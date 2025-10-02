Kids Fun Day’s Oldambt viert 9e editie in de herfstvakantie

WINSCHOTEN – Van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 oktober vindt in de sporthal aan de Stikkerlaan in Winschoten de negende editie plaats van Kids Fun Day’s Oldambt. Het kinderevenement, bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, biedt drie middagen vol sport, spel, creativiteit en ontdekking. De activiteiten vinden dagelijks plaats van 13.30 tot 16.30 uur.
Wat in 2016 begon als een burgerinitiatief, is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in Oost-Groningen. Jaarlijks trekken honderden kinderen naar de sporthal voor een gevarieerd programma dat draait om plezier, ontmoeting en beleving.
Ook dit jaar is er weer een breed aanbod aan activiteiten. Kinderen kunnen onder andere een kijkje nemen in een echte brandweerwagen en politieauto, rolschaatsen, gamen in de gamehal, knutselen en deelnemen aan workshops van het Groninger Museum. Daarnaast zijn er diverse verrassingsactiviteiten die zorgen voor extra feestelijke sfeer.
De voorbereidingen zijn in volle gang: afgelopen vrijdag is de spandoek opgehangen aan de gevel van de sporthal, de posters liggen bij de drukker en de flyers worden binnenkort verspreid in de regio.
De kaartverkoop start volgende week bij de bekende verkooppunten. Ouders en verzorgers worden geadviseerd om op tijd kaarten te halen, gezien de grote belangstelling van voorgaande jaren.
Voor meer informatie over het programma: kidsdoemiddagoldambt@gmail.com
Bron: Kids Fun Day’s Oldambt
Catharina Glazenburg