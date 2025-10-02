Kinderboekenweek geopend: school wijst op belang van lezen naast schermgebruik

JIPSINGHUIZEN – Op basisschool OBS Plaggenborg in Jipsinghuizen is de Kinderboekenweek officieel geopend. De start stond in het teken van het belang van lezen voor de ontwikkeling van kinderen.
Leerkrachten signaleren dat kinderen minder lezen doordat smartphones en tablets veel aandacht vragen. Volgens hen heeft dit gevolgen voor concentratie en woordenschat. Om het lezen te stimuleren zijn er op school verschillende initiatieven, zoals een eigen schoolbibliotheek en wekelijkse leenmomenten.
De opening werd verricht door oud-leerling en kinderboekenschrijfster Mettina Bleker. Zij presenteerde haar eerste kinderboek, gaf schrijftips en las een hoofdstuk voor.
De Kinderboekenweek wordt op OBS Plaggenborg afgesloten met een buitenlesdag rond het thema ‘Op avontuur’. Daarmee wil de school leerlingen laten ervaren dat lezen ook buiten het klaslokaal tot nieuwe ontdekkingen kan leiden.
Malou Vos