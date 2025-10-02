DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Sögel
Tussen 15 en 18 september is uit het natuurgebied Sprakeler Heide een bijenkolonie gestolen. Getuigen die de bijenkolonie hebben gezien of informatie hebben over de verblijfplaats ervan, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Sögel via 05952/93450.
In de nacht van dinsdag op woensdag hebben tot nu toe onbekende daders bij een kledingwinkel aan de Clemens-August-Straße een inbraak gepleegd. De daders drongen het pand binnen en stalen geld en andere spullen. De eerste schattingen van de schade lopen op tot enkele honderden euro’s. De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Clemens-August-Straße, Sigiltrastraße of Schlossallee om contact op te nemen met de politie van Sögel via 05952/93450.
Aschendorf
Tussen zaterdag 27 september 16.00 uur en zondag 28 september 09.00 uur vond op de An der Bleicherkolke een aanrijding plaats waarbij iemand doorreed. Een nog onbekende bestuurder beschadigde een grijze Mercedes SLK die geparkeerd stond op de parkeerplaats van een supermarkt toen hij wegreed en verliet vervolgens de plaats van het ongeval. De schade bedraagt circa € 1.000,-. Getuigen met informatie over het ongeval of de verantwoordelijke persoon worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.
Haren
Op zondag 28 september is tussen 11.30 en 16.50 uur een grijze Seat Leon, die stond geparkeerd op de carpoolplaats aan de Harener Berg, aangereden. De nog onbekende dader beschadigde de passagierszijde van de auto. De politie van Haren vraagt getuigen die in deze periode iets verdachts hebben gezien, te bellen naar 05932 72100.
Meppen
Tussen maandagmiddag en woensdagmiddag is bij een eengezinswoning aan de Widukindstraße ingebroken. De daders hebben de woning doorzocht. Volgens de huidige informatie hebben ze diverse goederen buitgemaakt. De omvang van de schade is nog niet vastgesteld. Getuigen die in de genoemde periode verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Widukindstraße hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.