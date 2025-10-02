Millenniumleed verzorgt jubileumoptreden in de Noorderbak

ROSWINKEL – Op 25 oktober verzorgt het koor Millenniumleed een optreden in de Noorderbak.
Op zondag 22 juni werd in De Deele in Emmer-Compascuum een bijzonder muzikaal jubileum gevierd: zowel de Rundezangers (opgericht op 27 januari 2000) als het koor Millenniumleed (gestart op 24 oktober 2000) bestaan dit jaar 25 jaar.
Bijzonder is dat er nog steeds koorleden actief zijn die er vanaf het allereerste begin bij waren. Bij de Rundezangers is dat Henk Berends. Bij Millenniumleed zijn dat onder andere Jo Hilberts, Hennie Super, Alie Koops, Bientje van der Lei, Jantje Hilgen en Barbera Pak. Laatstgenoemden zitten bovendien ook al 25 jaar in het bestuur – een prestatie op zich!
Op 25 oktober verzorgt Millennium Leed nog een optreden in de Noorderbak te Roswinkel. De zaal gaat om 19.00 uur open. Voor meer informatie zie onderstaande flyer.
Bron: Gerda Boeijing
Catharina Glazenburg