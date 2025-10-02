Muziekvitaminen in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Woensdag 15 oktober zijn er weer de maandelijkse Muziek Vitamines.
Wetenschappers ontdekken tal van positieve effecten bij een activiteit die zo oud is als de mens zelf: samen zingen.
Je lichaam maakt ‘feelgood’ hormonen aan zoals dopamine en oxytocine. Deze hormonen zorgen ervoor dat je je vrolijk voelt en opgewekt. Zo kan zingen je ook meer energie geven, maar het kan ook helpen bij het ‘helen’ van verdrietige momenten.
Kent u dat gevoel? Dat je de eerste klanken van een liedje op de radio of op een afspeellijst hoort en meteen een heerlijke golf van herkenning voelt. Wetenschappers hebben ontdenkt dat al binnen 0,3 seconden het brein zo’n bekend liedje herkent. Een duidelijk teken van ‘hoe diep liedjes zich verankeren in ons geheugen’.
Tijdens deze middag willen wij graag met elkaar ons brein aanzetten tot het gebruik maken van de gelukshormonen o.a. door het ophalen van herinneringen van voor ons vele bekende liedjes.
Wij nodigen u hier graag voor uit
Bron: J en O Zorg
Catharina Glazenburg