Nieuwe uitgave gedichtenbundel Vervrömd van Henk Scholte

GRONINGEN – Vanaf oktober is de gedichtenbundel Vervrömd van bekend Groninger zanger en dichter Henk Scholte opnieuw verkrijgbaar, met extra bijdragen en met een nieuwe vormgeving.
In 1991 verscheen de bundel Vervrömd met daarin gedichten van Henk die eerder in het Gronings literair
tiedschrift Krödde verschenen. De Ost-Friese vertalingen in de bundel waren van Carl Heinz Dirks,
bekend schrijver in het Platt.
Gedachtengoed van Henk
Begin 2025 overleed Henk Scholte, Groninger in hart en nieren. Dat het daarna stil zou blijven
rondom Henk was en is ondenkbaar. Samen met zijn partner en schrijfster Jos Rietveld geeft Erfgoed
in Groningen het gedachtengoed van Henk door: de Groningse taal zo vaak en zo mooi mogelijk laten
klinken. Een heruitgave van de dichtbundel Vervrömd is daarom in wording: met extra vertalingen
naar het Nederlands door Jos Rietveld plus een bijzonder in memoriam van literatuur- en talenkenner
Christopher Bergmann. De bundel wordt uitgegeven door Erfgoed in Groningen.
De officiële presentatie van Vervrömd vindt plaats op zaterdag 11 oktober.
Voor meer informatie kijk op: www.erfgoedingroningen.nl
Bron/foto’s: Patricia Ottay, Erfgoed in Groningen
Catharina Glazenburg