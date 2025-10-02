Onstwedderbrug deels ontmanteld

NIEUWE PEKELA – Het bovenste gedeelte van de Onstwedderbrug in Nieuwe Pekela is vandaag ontmanteld. Dat is gebeurd met het oog op het extreem zwaar transport van transformatoren van stroomnetbeheerder Tennet.
Zes zondagen in oktober en november worden een transformator met een gewicht van een Boeing 747 van Veendam naar Ter Apelkanaal getransporteerd. Het 12 meter lange en drie meter brede transport moet door Nieuwe Pekela omdat geen gebruik gemaakt mag worden van het viaduct in de N366.
Voor het transport wordt allerlei straatmeubilair en bomen verwijderd of gesnoeid. Ook krijgt de brug een extra dek.
Het eerste transport is zondag 12 oktober. Als alles volgens planning verloopt is de laatste op zondag 16 november.
Bron en foto: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg