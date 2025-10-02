Provincie Groningen legt Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage

GRONINGEN – Met de Ontwerp-Omgevingsvisie kijkt Groningen vooruit naar 2050. In de visie worden keuzes gemaakt die richting geven aan de toekomst van onze leefomgeving, aan hoe de provincie de komende jaren omgaat met ruimtelijke ontwikkeling. Waar is bijvoorbeeld ruimte voor wonen, voor bedrijven, verkeer en vervoer, water en natuur? En hoe beschermen we ons erfgoed en landschap? Groningers voelen zich zeer verbonden met hun landschap. Daarom is de kwaliteit van de ontwikkelingen die onze leefomgeving vormgeven het uitgangspunt. Met kwaliteit als basis kiest de provincie voor maatregelen die Groningen verder ontwikkelen en de ruimtelijke structuur versterken. De Ontwerp-Omgevingsvisie ligt van 2 oktober tot en met 13 november ter inzage.



We creëren hoogwaardige zones met groen en water, waar vrijetijdseconomie, natuur en landbouw in samenhang worden ontwikkeld en elkaar versterken. Er zijn straks vijf regionale bedrijventerreinen die geschikt zijn voor XXL-bedrijven, elk met een eigen profiel. Daarvan is de A7/N33 nieuw. We nemen initiatieven om bedrijventerreinen en wijken te herstructureren en bedrijven van een betere plek te voorzien. De regiokernen worden aantrekkelijker gemaakt. We verruimen de mogelijkheden om te bouwen in het buitengebied met gelijktijdige bescherming van de ruimtelijke kwaliteit. En we starten gebiedsprocessen op plekken in de provincie waar we een complexe stapeling van ruimtelijke uitdagingen zien. Deze ontwikkelingen vinden plaats binnen de historische context van een waardevol landschap dat we koesteren.



Ruimtelijk beleid

De provinciale Omgevingsvisie is een integraal beleidskader voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Dit is een verplicht document onder de Omgevingswet. Naast de Omgevingsvisie heeft de provincie ook een Economische visie en Leefbaarheidsvisie opgesteld. Deze drie visies samen vormen de basis voor ons beleid. Bijzonder aan de omgevingsvisie is dat deze verplicht is op grond van de Omgevingswet en dat het de enige van de drie is op grond waarvan de provincie regels mag stellen. De visies helpen om onze beleidsthema’s wonen, economie, energie, landbouw, water, natuur en leefbaarheid, in samenhang te laten landen in onze provincie. We maken de visies operationeel via concrete beleids- en uitvoeringsprogramma’s. Vervolgens biedt de Omgevingsverordening de juridisch bindende regels die ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen in lijn zijn met het provinciale beleid.



Kompas

De Omgevingsvisie is niet in beton gegoten, het is een kompas. Toch nemen we onze verantwoordelijkheid: niet alles kan overal en scherpe keuzes zijn nodig. Bij elke ontwikkeling stellen we onszelf de vraag: draagt dit bij aan de brede welvaart in Groningen? Richting geven aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving doen we samen met de gemeenten, waterschappen, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarbij is onze sturingsfilosofie: waar kan lokaal, waar nodig provinciaal, maar altijd samen.



Inbreng

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met de Groninger overheden, met maatschappelijke organisaties, bedrijven en onze inwoners. Hun ideeën en ambities, maar ook hun zorgen, vormen het fundament van deze visie. Want de toekomst van Groningen maken we samen. Dat vraagt om vertrouwen, samenwerking en een overheid die verbindend en richtinggevend is.



Deze Ontwerp-Omgevingsvisie ligt vanaf 2 oktober 6 weken ter inzage. Daarna worden de zienswijzen verwerkt en wordt het document ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. Een zienswijze indienen kan vanaf 2 oktober tot en met 13 november via: Kennisgeving Ontwerp-Omgevingsvisie.

De Ontwerp-Omgevingsvisie zelf is te vinden in het landelijke Omgevingsloket.

Bron: Provincie Groningen

Catharina Glazenburg