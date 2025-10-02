Wandeling rond Anloo

ANLOO – Zaterdag 18 oktober organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een bijzondere excursie rond Anloo.
Tijdens deze afwisselende wandeling nemen Nationaal Park gidsen je mee langs de eeuwenoude Magnuskerk van Anloo en ontdek je hoe mensen vroeger leefden in en rond dit Drentse esdorp. Je leert meer over de functie van de brink, de es, het beekdal en de heide. De route voert verder langs het schitterende beekdal van het Anloërdiepje, waar je ervaart hoe dit unieke landschap zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld.
Tijd: 10:00 – 12:30 uur
Startlocatie: NP Toegangspoort Anloo, Lunsenhof, Anloo
Duur/afstand: ca. 2,5 uur – 5 km
Kosten: Gratis deelname. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Praktische informatie:
Deelname is gratis. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden zijn niet toegestaan.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg