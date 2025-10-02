Weer drie najaarsconcertenin Museum Klooster Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 2 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG ZON EN WOLKEN | HERFSTACHTIG WEEKEND

Het is nog een mooie dag met zonnige perioden, maar langzaamaan ook wat meer bewolking. Er is ook iets meer wind dan gisteren: windkracht 2 tot 4 uit het zuidoosten tot zuiden. Vannacht is het afgekoeld tot ongeveer 6 graden en de temperatuur loopt vandaag langzaam op naar een maximum van 15 of 16 graden.

Vanavond en vannacht is er in principe nog weinig verandering met af en toe veel bewolking maar ook nog vrij heldere perioden. Het daalt tot ongeveer 8 maar er blijft vannacht een matige wind en daarom is het morgenochtend vrij koud. Verder is er morgen eerst nog wat zon maar het raakt bewolkt. Het blijft morgen nog vrijwel overal droog en het wordt 15 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Zaterdagnacht gaat het regenen en zaterdagochtend is het erg nat met een krachtige zuidwestenwind en wellicht 10-15 m aan neerslag. Daarna komen er in het weekend af en toe een paar pittige buien voorbij, met windkracht 4 tot 6 en enkele zware windstoten. Maximum in het weekend rond 15 graden. Na het weekend is er minder wind en is de meeste tijd ook droog.