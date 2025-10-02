Weer drie najaarsconcertenin Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Na het succes van vorig jaar organiseert Museum Klooster Ter Apel opnieuw een concertreeks in de Kanunnikenkerk.
Ook dit najaar is er een mix van optredens die goed passen bij de eeuwenoude locatie. De sfeer en de akoestiek in de kerk zorgen gegarandeerd voor kippenvel.
Linde Nijland en Bert Ridderbos
Zaterdagmiddag 18 oktober 2025 treden zangeres Linde Nijland en multi- instrumentalist Bert Ridderbos op. Zij maken betoverende Keltische folkmuziek die de ziel rechtstreeks raakt. Aanvang om 15.00 uur. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar.
Törf
Zondagmiddag 23 november 2025 komt Törf langs. De muziekgroep brengt een unieke combinatie van Groninger streektaal, poëzie en wereldmuziek. Aanvang om 15.00 uur
Chaverim
Zondagmiddag 21 december 2025 brengt Vocaal Ensemble Chaverim een prachtig kerstconcert in de kerk. Aanvang om 14.30 uur.
Meer details: kloosterterapel.nl/activiteiten
Ingezonden door Bas Sijpkes
Catharina Glazenburg