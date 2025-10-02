Zaterdag geen treinen tussen Winschoten en Bad Nieuweschans

WINSCHOTEN, BAD NIEUWESCHANS – Op zaterdag 4 oktober rijden er geen trein tussen Winschoten en Bad Nieuweschans vanwege werkzaamheden aan het spoor. Arriva zet bussen in op dit traject.
Gevolgen voor de treinreis
- Op zaterdag 4 oktober rijden er bussen in plaats van treinen tussen station Winschoten en station Bad Nieuweschans.
- Reizigers moet rekening houden met extra reistijd.
- Het meenemen van fietsen in de treinvervangende bussen is niet mogelijk.
Geldig vervoersbewijs
Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals een ov-chipkaart, een pinpas of een kaartje. Je kunt in- en uitchecken bij de in- en uitcheckpalen op het station.
Plan je reis
Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de Arriva-app of in de reisplanner op www.arriva.nl, via OV-reisinformatie: 0900 – 9292 (€0,90 p.m.). De dienstregeling van de treinvervangende bussen is te vinden op de website van Arriva.
Wunderline
De werkzaamheden aan het spoor zijn voor de Wunderline, de geplande spoorverbinding tussen Groningen en Bremen
Bron: Groningen Bereikbaar
Catharina Glazenburg