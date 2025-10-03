Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 11 oktober Vogelexcursie in het kader van Vogeltrekdagen

10:00 uur – 13:00uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

In het kader van de internationale Trekvogeldagen organiseert Bezoekerscentrum Dollard een wandelexcursie langs de Dollard en Polder Breebaart. Hier strijken in het najaar duizenden trekvogels uit het hoge noorden neer om op krachten te komen voor hun reis naar Zuid-Europa en Afrika. Onder begeleiding van een gids bewonder je deze indrukwekkende vogeltrek, maar ook op eigen gelegenheid valt er veel te ontdekken.

Elke zondag in oktober Openstelling Coendersborg

13.30 uur – 17.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Kom rondkijken en de video over het verleden van de borg bekijken. In de schuur bevindt zich een permanente tentoonstelling over de flora en fauna in en rond de borg. De aanwezige gidsen geven informatie en beantwoorden vragen.

Zaterdag 18 oktober Het Groninger Landschap van Middelstum

13:30 uur – 15:30 uur Borg Ewsum Oosterburen 1, Middelstum

Wandel mee en ontdek het rijke erfgoed van Middelstum en omgeving.

De route start bij de voormalige borg Ewsum met haar 13e-eeuwse toren en voert via Toornwerd naar het pittoreske Middelstum. Onderweg steek je het Boterdiep over, passeer je plekken van verdwenen borgen en hoor je verhalen over landschap en geschiedenis. De wandeling eindigt bij molen De Hoop, waar molenaar Jan Franken je ontvangt. De Historische Vereniging Middelstum werkt mee aan deze bijzondere tocht.

Zondag 19 oktober Paddenstoelenexcursie

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Ontdek de wereld van paddenstoelen! In de herfst is de variatie het grootst. Na een korte introductie over wat paddenstoelen zijn en hun rol in de natuur, ga je samen met de gids het landgoed op. Onderweg ontdek je de vele soorten én hoor je meer over de verborgen schimmelwereld onder de grond. Geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Zondag 19 oktober Op zoek naar de sporen van de Konikpaarden

14:00 uur – 15:30 uur Bourtangerveld W. Lodewijkstraat 33 Bourtange

Op zoek naar sporen van konikpaarden. Ook als je de paarden zelf niet ziet, kun je overal hun aanwezigheid ontdekken. Samen met de gids leer je sporen herkennen en hoor je meer over deze sterke paarden die het hele jaar buiten leven. Met een beetje geluk zie je ze zelfs!

Trek stevige schoenen aan en ga anderhalf uur mee op pad – je ouders mogen natuurlijk mee.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap

Catharina Glazenburg