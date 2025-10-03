Auto botst tegen een boom langs de N366 bij Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag is rond vijf uur een auto tegen een boom langs de N366, de A.G. Wildervanckweg, gebotst.
Door onbekende oorzaak belandde vanmiddag om iets over vijf uur een auto in de berm langs de N366 bij Ter Apel. De wagen kwam tegen een boom tot stilstand.
Brandweer Ter Apel, politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Om te voorkomen dat het voertuig van het talud zou rollen werd de wagen door de brandweer gestabiliseerd. De bestuurder kon daarna op eigen kracht uit de auto komen. Over de aard van eventuele verwondingen is niets bekend.
De hoogwerker van brandweer Stadskanaal kwam ter plaatse om de aangereden boom, die in de top was gescheurd en op het punt van omvallen stond, veilig te stellen.
Pechhulp & Berging Willem Keizer heeft de auto geborgen.
Bron: Brandweer Ter Apel
Catharina Glazenburg