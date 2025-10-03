Bands strijden om optredens op Pagefestival, Festival Navanta en Koningsdag tijdens Opblaaspop

STADSKANAAL – Speel je solo of in een bandje en wil je graag een keer op het ‘grote’ Pagefestival Stadskanaal optreden? Doe dan mee aan Opblaaspop. De winnaar van deze battle op vrijdag 23 januari in café ‘t Mingelmous in Stadskanaal krijgt optredens op de Pagestage tijdens Pagefestival 2026, Festival Navanta en tijdens Koningsdag 2026, alle in Stadskanaal.
Met Opblaaspop geeft stichting Pagefestival bandjes en artiesten de mogelijkheid om voor publiek op te treden. “De winnaar is volgend jaar op drie podia in Stadskanaal te zien tijdens mooie evenementen: het Pagefestival – dat van 19 tot en met 21 juni 2026 plaatsvindt, op het podium op het Menistenplein tijdens Koningsdag 2026 en tijdens Festival Navanta in september 2026. “Op deze manier willen wij de jeugd stimuleren om popmuziek te maken en talent een kans geven om zich in de kijker te spelen”, vertelt voorzitter Nico Wiersema van het Pagefestival.
“Wie wordt de opvolger van Delirium 05 de winnaar van vorig jaar?”, vraagt Wiersema zich af. “Voor beginnende bands zijn er tegenwoordig weinig mogelijkheden om op een podium voor een publiek te spelen. Pagefestival, ‘t Mingelmous en de organisatie van Festival Navanta vinden het belangrijk dat jonge artiesten deze ruimte krijgen.”
Bandjes en artiesten die willen meedoen aan Opblaaspop kunnen zich tot en met 1 januari opgeven via mail info@pagefestival.nl. De vakjury kiest uit alle aanmeldingen vijf deelnemers, die zich op vrijdag 23 januari in ‘t Mingelmous met een optreden van twintig minuten mogen presenteren. Een vakjury beoordeelt de optredens en wijst een winnaar aan. Publiek is welkom tijdens Opblaaspop, de toegang is gratis. De battle begint om 22.00 uur.
Bron: Jan Johan ten Have
Catharina Glazenburg