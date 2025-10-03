Berit Companjen live in Theater vanBeresteyn – nu te zien in De Slimste Mens

VEENDAM – Cabaretière Berit Companjen komt naar Theater vanBeresteyn met haar gloednieuwe solo-show Zei ik dat hardop?
Berit is scherp, ontwapenend en sneller met praten dan denken – en nu ook te zien als deelnemer in het programma De Slimste Mens.
Op vrijdag 10 oktober staat Berit met haar orkaan aan gedachten, grappen en scherpe observaties in de intieme setting van Klein vanBeresteyn.
Bij Klein vanBeresteyn zit het publiek samen met de artiest op het podium. Er is ruimte voor maximaal 50 personen, een hele bijzondere theaterervaring.
In haar nieuwe voorstelling Zei ik dat hardop? neemt Berit je mee in de chaos van haar hoofd. Over het moederschap, haar onstuitbare brein en de vraag of ze ooit écht kan ontspannen. Verwacht een avond vol energie, humor en herkenning van een flapuit met veel volume en een nog groter hart.
Datum: Vrijdag 10 oktober 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn