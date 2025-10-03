Canon van Westerwolde- Geschiedenis van een streektussen moeras en water

WESTERWOLDE – Op 18 oktober 2025 verschijnt het boek Canon van Westerwolde. Een prachtig geïllustreerd werk dat de rijke geschiedenis van deze bijzondere streek vertelt: van het westelijke woud
(Westerwalda) in de vroege middeleeuwen tot het Westerwolde van nu.
De Canon belicht de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. U leest hoe bewoners hun leven inrichtten tussen de uitgestrekte moerassen, hoe kastelen en kerken verrezen en hoe oorlogen, religieuze veranderingen en machtige landheren hun stempel drukten op het gebied. Bekende plekken als de vesting Bourtange en Huis te Wedde krijgen een centrale rol, maar ook kleinere verhalen – van heksenprocessen tot dorpsontwikkeling – komen tot leven met kaarten, foto’s en illustraties.
Het initiatief voor de Canon komt van de Historische Vereniging Westerwolde, die eerder al 46 vensters ontwikkelde voor de landelijke Canon van Nederland. Daarmee is de geschiedenis van Westerwolde niet alleen toegankelijk gemaakt voor scholen en jongeren, maar ook voor iedereen die nieuwsgierig is naar het verleden van deze streek. Met dit boek wordt de Canon tastbaar. Het leent zich uitstekend als studieboek, handleiding of relatiegeschenk – maar bovenal als uitnodiging om zelf verder te ontdekken hoe de geschiedenis nog altijd zichtbaar is in het landschap. De Canon van Westerwolde is daarmee een onmisbare gids voor iedereen die deze unieke regio beter wil leren kennen.
Bron: Historische Vereniging van Westerwolde
Catharina Glazenburg