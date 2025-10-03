Culturele Vereniging voor Ouderen organiseert Ouderendag in Veendam

VEENDAM – De Culturele Vereniging voor Ouderen in Veendam en Omstreken organiseerde net als voorgaande jaren vrijdagmiddag de Nationale Ouderendag, want ouder worden doen je samen!
De Nationale Ouderendag vond plaatst in buurthuis Noord-West en kende een mager opkomst met slechts 55 belangstellenden. Er waren een tweetal stands aanwezig waar ouderen informatie konden verkrijgen over zorg en welzijn. De muzikale omlijsting van deze middag werd verzorgd door het duo Peter& Anja uit Volendam, die bekend zijn onder de naam van The Dutch Vocals.
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg