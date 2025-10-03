Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met streektoalmeziek, Dieverdoatsie agenda, spreuk vd zoaterdag, verhoal oet Dideldom.nu en als gast vestingmanager Hendri Meendering.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom, met deze keer als presentator Henk Guchelaar. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda en de krantenkoppen, interviews over: Dag van de Groninger geschiedenis, Workshop Yoga en Aroma en de Regenboogweek in Winschoten.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
