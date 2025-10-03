Feestelijk jubileumconcert: Muziekvereniging Excelsior ’65 Bellingwolde bestaat 60 jaar 

BELLINGWOLDE – Dit jaar bestaat muziekvereniging Excelsior ’65 Bellingwolde 60 jaar! Dat willen ze samen vieren tijdens een jubileumconcert.
Samen muziek maken – maar vooral plezier hebben met elkaar – staat bij muziekvereniging Excelsior ’65 voorop. Ze spelen gevarieerde nummers: van klassiek tot modern en van pop tot rock.
Tijdens deze avond maak je ook kennis met hun enthousiaste leerlingenorkest. Dit jaar hebben zij zelfs een mooie prijs gewonnen bij een landelijke wedstrijd van componist Ivo Kouwenhoven door een muziekstuk in te sturen. Daar zijn ze ontzettend trots op! Alle leerlingen spelen overigens mee in het orkest. Het prijswinnende muziekstuk zal uiteraard een van de nummers zijn die tijdens het jubileumconcert ten gehore worden gebracht.
De voorbereidingen zijn nog in volle gang, maar het belooft een fantastische avond te worden vol muzikale verrassingen en sfeervolle klanken onder leiding van dirigente Geertje Nobbe-Klap. Een avond om herinneringen op te halen aan Excelsior ’65 door de jaren heen, met een blik op de toekomst.
Zet deze datum alvast in je agenda, want ze zien je graag op hun jubileumconcert!
Datum: zaterdag 25 oktober 2025
Locatie: Magnuskerk, Hoofdweg 227, Bellingwolde
Aanvang concert: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Kaarten zijn vanaf 11 oktober te bestellen bij:
Anna Wieringa: 06-29454897 (telefonisch of WhatsApp)
Gemakswinkel Metting, Hoofdweg 33, Bellingwolde
Ter aanvulling van hun archief zijn ze op zoek naar foto’s, filmmateriaal e.d. Hiervoor kun je contact opnemen met René Perton (algemeen@excelsior.nl).
Speel je mee?
Heb je altijd al een instrument willen leren bespelen, of ben je op zoek naar een vereniging waar je het bespelen van een instrument weer kunt oppakken? Bij Excelsior ’65 ben je van harte welkom!
E-mail: algemeen@excelsior65.nl
Facebook: Muziekvereniging Excelsior ’65 Bellingwolde
Bron en foto’s: Hilda Koning, Muziekvereniging Excelsior ’65
Catharina Glazenburg