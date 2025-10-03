Feestelijk jubileumconcert: Muziekvereniging Excelsior ’65 Bellingwolde bestaat 60 jaar 

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 3 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL REGEN OP KOMST | EN ZWARE WINDSTOTEN

De zon is er vandaag niet of nauwelijks bij en soms kan er een beetje regen of motregen vallen, maar tot in de avond is het nog vaak droog. Er komt een matige zuid-zuidoostenwind te staan (windkracht 3 tot 4) en de maximumtemperatuur is ongeveer 15 graden.

Maar vanavond gaat een onbestendige periode beginnen die duurt tot maandag. Er komt al wat meer wind en later gaat het een tijd regenen. Vannacht en morgenochtend gaat het daarna heel vaak regenen en in de vroege uren is er ook kans op windstoten. Tot morgenmiddag kan er 15 of 20 mm aan regen vallen. Morgenmiddag komen er een paar opklaringen maar er blijft kans op een paar buien, met windstoten tot 70 km/uur aan toe. Maximum morgen rond 14 graden.

Zondag is het bij ons ook nog tamelijk guur met een aantal buien met vaak windvlagen en kans op onweer. Maar na dit weekend is het maandag en dinsdag meest droog met zonnige perioden, een enkele bui en een matige wind. Middagtemperaturen dan rond 16 graden, nacht-temperaturen rond 11 graden.