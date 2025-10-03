Gemeente Oldambt krijgt € 1.6 miljoen voor opknappen karakteristieke boerderijen

OLDAMBT – De gemeente Oldambt krijgt € 1.6 miljoen om historische boerderijen een nieuw leven te geven. Ruim € 750.000 daarvan komt uit de Erfgoed Deal van het Rijk. Het Programma Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. Naast het Rijk draagt ook de provincie Groningen ruim € 830.000 bij aan het programma. Met de subsidie van het Rijk en de provincie kunnen de eigenaren van vijf boerderijen in de gemeente worden geholpen.

Met het project ‘Boerderijen Oldambt-Nijambt, nieuw leven op oude erven’ wil de gemeente Oldambt karakteristieke boerderijen in de gemeente helpen om een nieuwe economische invulling te krijgen. Bij het Boerderijenloket van de gemeente zijn inmiddels al een aantal plannen van eigenaren binnengekomen.

Inspireren

Voorwaarde voor de subsidie is het gebruik van natuurlijke ‘biobased’ materialen en een zorgvuldige inpassing in het landschap. Begin 2026 stelt de gemeente Oldambt een regeling open waar eigenaren van karakteristieke boerderijen gebruik van kunnen maken. Aanvragen worden beoordeeld op hun erfgoedwaarde, de meerwaarde voor de regio, verduurzaming en haalbaarheid. De aanvragers die de subsidie ontvangen moeten andere eigenaren van historische boerderijen inspireren om hun boerderij ook een andere bestemming te geven.

Nieuwe invulling

In de gemeente Oldambt staan ruim 300 historische boerderijen. Door schaalvergroting verliezen de komende jaren veel van deze Oldambster boerderijen en schuren hun functie. Om het aanzien van onze gemeente en de levendigheid van het platteland te behouden, is het belangrijk om deze boerderijen nieuw leven in te blazen door ze een nieuwe economische invulling te geven.

Beeldbepalend

Wethouder Ger Klein is blij met het geld uit de Erfgoed Deal: “Je zou natuurlijk het liefst alle 342 historische boerderijen in onze gemeente willen helpen maar dit bedrag is een mooi begin. Historische boerderijen zijn beeldbepalend voor onze gemeente en vertellen veel over de geschiedenis van het Oldambt. Mooi dat we met de toekenning van de subsidie de boerderijen ook een rol in de toekomst kunnen geven.”

Erfgoed Deal

Boerderijen Oldambt-Nijambt was een van de acht projecten die deze ronde een bijdrage ontvingen uit de Erfgoed Deal. Dit was de negende en de laatste ronde van de Erfgoed Deal. In zeven jaar tijd kregen zestig projecten subsidie uit de Erfgoed Deal.

Bron: Gemeente Oldambt

Catharina Glazenburg