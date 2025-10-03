Grunneger troebadoer Jan Henk de Groot speelt Bie Oom Jocob en Tan Roefie op Deele in Smeerling

SMEERLING – Grunneger troebadoer Jan Henk de Groot is bekend van liedjes als Mamme van Michel, Kielsterachterweg en Noar Stad. Jan Henk trekt grote zalen vol, speelde onder meer voor een uitverkochte Oosterpoort. Op zondagmiddag 16 november speelt hij in intieme sfeer Bie Oom Jocob en Tan Roefie op Deele in Smeerling. Het aantal kaarten is beperkt, vol is vol.
Midden jaren 80 luisterde Jan Henk de Groot bij opa en oma aandachtig naar Ede Staal en de Stamtoavel van Radio Noord. Ruim drie decennia later hoort Jan Henk zelf bij de top van de Grunneger muziek. Met zijn Groningstalige debuutalbum Weerom won hij de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden. Hij bezingt onder meer op beklemmende wijze de Kielsterachterweg, terwijl hij de eerste erotische ervaring van een kleine jongen geestig verwoordt in Mamme van Michel. De twee rootsy albums Veenhoes sessies (2015) en Onbekinde wegen (2018) die hij onder de naam Troebadoers maakte met Alex Vissering en Edwin Jongedijk waren zeer succesvol.
Door ziekte was hij daarna geruime tijd uit de running om in 2020 terug te keren met het album De wolf is trug, met invloeden uit de folk, rock en elektronische muziek. Dit leverde hem wederom de DvhN Streektaalprijs op. Ook de RTV Noord muziekprijs Grunny staat al vele jaren ‘op bozzem’ in Huize De Groot.
In Smeerling speelt Jan Henk solo en akoestisch oud en nieuw werk. Het concert van Jan Henk de Groot Bie Oom Jocob en Tan Roefie op Deele vindt plaats in de Davy Crockethoeve, Smeerling 19 in Smeerling Kaarten zijn zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij Snackbar ’t Wold in Onstwedde, Blokker Vlagtwedde, per e-mail via jetskostrockmeijer@gmail.com of telefonisch op 06 – 249 255 32.
Bron: Jan Johan te Have
