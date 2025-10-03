Herfstwandeling en Paddenstoelenwandeling in Westerwolde 

WESTERWOLDE – Staatsbosbeheer nodigt natuurliefhebbers uit voor twee bijzondere herfstwandelingen in het prachtige Westerwolde. Op zaterdag 18 oktober organiseert Staatsbosbeheer een herfstwandeling in de Ter Apelerbossen, gevolgd door een paddenstoelenwandeling op zondag 19 oktober in Sellingen. Beide wandelingen bieden deelnemers de kans om de rijke natuur van dit unieke gebied te ontdekken.
Herfstwandeling – 18 oktober 2025
Locatie: Ter Apelerbossen, Westerwolde
Tijd: 10:00 – 12:30 uur
Beschrijving: Tijdens deze wandeling neemt een deskundige gids deelnemers mee door de Ter Apelerbossen, waar de herfst in volle pracht te bewonderen is. We zoomen in op alles wat de herfst bijzonder maakt: van paddenstoelen tot vruchten en de voorbereidingen van de dieren op de winter.
Paddenstoelenwandeling – 19 oktober 2025
Locatie: Kopje Genieten, Sellingen
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Beschrijving: Tijdens deze wandeling staan de paddenstoelen centraal. Een ervaren gids neemt deelnemers mee op ontdekkingstocht door het bos, waarbij verschillende soorten paddenstoelen worden geïdentificeerd en besproken. Welke rol spelen paddenstoelen in het ecosysteem? Duivelsei, heksenboter, heksenkring, satansboleet, van waar al die namen? De gids vertelt het allemaal!
Aanmelden en praktische informatie
Aanmelden kan via de website van Staatsbosbeheer: Herfstwandeling Ter Apelerbossen en Paddenstoelenwandeling Westerwolde. De wandelingen zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Honden zijn niet toegestaan tijdens de wandelingen.
Bron: Jelka Vale, Staatsbosbeheer
Catharina Glazenburg