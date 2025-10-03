Herfstwandeling en Paddenstoelenwandeling in Westerwolde 

Foto: Staatsbosbeheer
- CG - Gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Staatsbosbeheer nodigt natuurliefhebbers uit voor twee bijzondere herfstwandelingen in het prachtige Westerwolde. Op zaterdag 18 oktober organiseert Staatsbosbeheer een herfstwandeling in de Ter Apelerbossen, gevolgd door een paddenstoelenwandeling op zondag 19 oktober in Sellingen. Beide wandelingen bieden deelnemers de kans om de rijke natuur van dit unieke gebied te ontdekken. 

Herfstwandeling – 18 oktober 2025 

Locatie: Ter Apelerbossen, Westerwolde 
Tijd: 10:00 – 12:30 uur 
Beschrijving: Tijdens deze wandeling neemt een deskundige gids deelnemers mee door de Ter Apelerbossen, waar de herfst in volle pracht te bewonderen is. We zoomen in op alles wat de herfst bijzonder maakt: van paddenstoelen tot vruchten en de voorbereidingen van de dieren op de winter. 

Paddenstoelenwandeling – 19 oktober 2025 

Locatie: Kopje Genieten, Sellingen 
Tijd: 14:00 – 16:00 uur 
Beschrijving: Tijdens deze wandeling staan de paddenstoelen centraal. Een ervaren gids neemt deelnemers mee op ontdekkingstocht door het bos, waarbij verschillende soorten paddenstoelen worden geïdentificeerd en besproken. Welke rol spelen paddenstoelen in het ecosysteem? Duivelsei, heksenboter, heksenkring, satansboleet, van waar al die namen? De gids vertelt het allemaal! 

Aanmelden en praktische informatie 

Aanmelden kan via de website van Staatsbosbeheer: Herfstwandeling Ter Apelerbossen en Paddenstoelenwandeling Westerwolde. De wandelingen zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Honden zijn niet toegestaan tijdens de wandelingen. 

Bron: Jelka Vale, Staatsbosbeheer

Catharina Glazenburg

