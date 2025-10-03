DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Bij een ongeval op de Bunder Straße in Weener zijn gistermorgen om 10.20 uur vier personen gewond geraakt. Een 59 jarige automobilist zag bij het afslaan vanaf de Rostocker Straße naar de Bunder Straße de auto van een 60 jarige bestuurder over het hoofd. Bij de daarop volgende aanrijding raakten vier personen lichtgewond. Brandweer Weener kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen en de weg te reinigen.
Papenburg
Dinsdag is tussen 7.15 en 18.15 uur aan het Hauptkanal links een geparkeerde Seat Leon aangereden. Dit gebeurde vermoedelijk met een rode auto. De auto heeft schade. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg