Opbouw kraan voor megatransport TenneT gestart in Veendam

VEENDAM – In Veendam is begonnen met de opbouw van een CC3800-kraan van Adrichem. Deze krachtpatser wordt ingezet om de eerste van zes mega-transformatoren van boord te hijsen en op een speciaal transport te plaatsen.
De transformator komt per schip aan bij de haven aan de Adriaan Tripweg in Veendam en wordt daar met behulp van de kraan van de boot gehaald. Vervolgens zet Transportbedrijf Wagenborg het gevaarte op een zogenoemd megatransport: een dieplader van zo’n 70 meter lang, speciaal ontworpen voor dit soort klussen.
De transformator is indrukwekkend qua formaat en gewicht: ruim 312.000 kilo, 12 meter lang, 3,5 meter breed en 5,6 meter hoog – vergelijkbaar met een Boeing 747. Eenmaal op de dieplader begint de reis van ongeveer 35 kilometer, van de Adriaan Tripweg naar het nieuwe hoogspanningsstation in Ter Apelkanaal.
Daar is de inzet van de CC3800 geen overbodige luxe. De kraan heeft een hefvermogen tot 650 ton bij een radius van 12 meter en is daarmee bij uitstek geschikt om deze kolossale lading veilig uit het schip te hijsen en op zijn transportvoertuig te plaatsen.
De tocht die volgt vraagt de nodige voorbereidingen. Omdat bruggen het gewicht niet aankunnen en viaducten te laag zijn, gaat het transport via een bijzondere route dwars door dorpen als Pekela, Stadskanaal en Westerwolde. Onderweg moeten bomen worden gesnoeid, verkeersborden weggehaald en zelfs een brug tijdelijk gedemonteerd.
Met de komst van de kraan en de voorbereidingen door Wagenborg is in Veendam het startschot gegeven voor een spectaculair transport dat de komende weken veel bekijks zal trekken.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg