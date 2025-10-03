Open dag kegelsport in Huize Bareveld

BAREVELD – De Noord Nederlandse Kegelbond doet op zaterdag 4 oktober in samenwerking met vier kegelhuizen waaronder in o.a. in Bareveld mee aan een landelijke open dag voor de kegelsport.
Van 10.00 tot 16.00 uur zijn belangstellenden onder meer welkom in Huize Bareveld in Bareveld. Bezoekers worden ontvangen met koffie of iets anders door enthousiaste kegelaars die hen graag willen informeren over de kegelsport en de verschillende mogelijkheden die er per club zijn. Er wordt een clinic gehouden, bezoekers kunnen informatie krijgen en er is de mogelijkheid om onder begeleiding een paar ballen te gooien.
De kegelsport is er voor jong en oud. Voor de oudere generatie is het belangrijk om naast het sporten sociale contacten te hebben of deze uit te breiden, terwijl de jongeren leeftijdsgenoten aan kunnen trekken waardoor kegelclubs kunnen uitbreiden en de kegelsport in het algemeen blijft voortbestaan. Natuurlijk strijden de kegelaars om hun in klasse of als team de beste te zijn, maar wat vooral telt is het plezier en ontspanning op clubavonden of -middagen en tijdens onderlinge wedstrijden.
Afhankelijk van de vereniging worden interne competities gehouden waaruit een clubkampioen uit voort komt. Ook worden toernooien georganiseerd, zoals het Open Bareveld kegeltoernooi 2025 dat nog tot en met zondag bezig is. Of het SKF-toernooi in november in Hoogezand. Die wedstrijden tellen mee om de klasse te bepalen bij de KNKB (Koninklijke Nederlandse Kegelbond Bond).
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg