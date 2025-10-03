Persbericht van Verenigd Front Kern(afval)

ONSTWEDDE, NOORD NEDERLAND – Na veel acties in de vier provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en Overijsel door Verenigd Front Kern(afval) gezond zijn de voorzitter, Tjeerd Palstra (Onstwedde) en vice voorzitter Anya Sauer (Ommen) ontvangen op het Ministerie van I&W te Den Haag, afdeling participatie eindberging kernafval. Het Ministerie van I&W nodigde hen uit om zitting te nemen in een nieuw op te zetten orgaan, het OFL (Overleg Orgaan Fysieke Leefomgeving). Dit orgaan, bestaande uit diverse maatschappelijke actoren, moet in 2026 gaan werken aan een plan voor de eindberging van radioactief afval.



Verenigd Front Kern(afval) gezond is blij met deze erkenning en uitnodiging. Echter blijft zij kritisch en wensen geen speelbal van Den Haag te worden. ‘Wij laten ons bijstaan en informeren door deskundigen en we luisteren naar de inwoners waarvan wij tot heden ruim 16.000 handtekeningen mochten ontvangen voor onze petitie (en daar gaan we mee door)’. Verenigd Front Kern (afval} gezond gaat door met haar acties over de 4 provincies die allen met dezelfde problematiek zijn belast inzake kernaval in o.a. zoutkoepels en lege gasvelden.

Na het debâcle betreffende de voorlichting in Roodeschool door het Ministere van I&W, waarbij 70 ambtenaren aanwezig waren en slechts 50 bezoekers/inwoners (waarvan 10 demonstranten), gaat de participatie afdeling eindberging kernafval i.s.m. Verenigd Front Kern(afval) gezond in een aantal plaatsen bijeenkomsten organiseren. Hierbij zijn een aantal gastsprekers aanwezig en is de mogelijkheid tot een één op één gesprek aan te gaan met de ambtenaren en vragen te stellen door de inwoners.



De eerste bijeenkomst staat gepland in de vierde week van november in Onstwedde en de 2e bijeenkomst in januari 2026 in de stad Groningen. Bewoners van gemeenten Westerwolde en Stadskanaal krijgen een brochure met een uitnodiging. Indien er meer aanmeldingen zijn dan zitplaatsen in de zaal zal er nog een tweede bijeenkomst in dezelfde plaats worden gehouden. Voor Onstwedde is gekozen omdat vanuit deze plaats (en vanuit Pieterburen) de inwoners als eersten in verzet zijn gekomen, vanuit daar is het zaadje gaan groeien over de vier provincies, stelt Palstra. ‘Alleen ga je sneller maar samen staan we sterker!’ (Is ons motto zo zegt de voorzitter).

Van de stafambtenaren vernam Palstra dat opslag van kernafval in de Groningse bodem nog steeds niet van de kaart is gehaald en de aangenomen motie Beckerman eveneens onder druk staat. ‘Wij zijn tegen kernafval in onze grond en tegen kerncentrales zolang de veiligheid voor inwoners niet gewaarborgd is en het economisch gewin boven het welzijn van onze inwoners staat’.



Verenigd Front Kern(afval) gezond is zeer teleurgesteld in een aantal leden van de Provinciale Staten waaronder o.a. GroenLinks. Onlangs heeft de meerderheid van de leden van de PS ingestemd en groen licht gegeven om 350 hectaren landbouwgrond af te staan voor de industrie.

‘Helemaal fout’, stelt Palstra! ‘Welke industrie? Is dit voor datacentra , kerncentrales en/of een mini kerncentrale? We gaan het zien….’.



Uit een recent onderzoek onder de naam van “Groen naar Grijs” blijkt dat Nederland en België binnen Europa helaas bovenaan de ranglijst staan als er wordt gekeken naar de verhouding van verlies van de natuur en de grootte van het land. Beide landen bebouwen jaarlijks een groter deel van hun totale oppervlakte dan landen met minder inwoners.



‘We willen en kunnen niet wonen in een leefgebied bestaande uit beton! Groningen is en dreigt de “Energie provincie” van Nederland te worden. De vraag is dan ook terecht of de inwoners van Groningen dit wel wensen. Onze mooie natuurgebieden worden nu reeds aangetast (en daarmee het beoogde Cita Slow effect) door windmolens en grote zonneparken. Komt daar straks de mogelijkheid van de komst van 2 kerncentrales of een mini kerncentrale bij? Wat een “slappe hap” die leden die in de PS hebben gekozen voor de uitbreiding van 350 hectare bij de Eemshaven. Deze leden realiseren zich niet dat zij gekozen zijn door Groningers! Mijn advies is aan die leden van de PS “ga eens praten met de inwoners en luister daarnaar!’, aldus Palstra.



Groningers let op uw zaak!

Zaterdag 4 oktober voert Verenigd Front Kern(afval) gezond actie in het centrum van Assen i.s.m. Wise. Wilt u ook meedoen met actie voeren meld u dan aan: actielid@verenigdfrontkerngezond.nl

Bron en foto’s: Tjeerd Palstra

