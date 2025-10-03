Postzegelruilbeurs op 11 november in Winschoten

WINSCHOTEN – Op 11-10-2025 organiseert Filatelistenvereniging Winschoten haar eerste van vier ruilbeurzen dit seizoen.
De beurs is in het gebouw van Sv Bovenburen Tromplaan 86 te Winschoten en is van 9.30 uur tot 15.00 uur. Dit is een beurs waar nog echt geruild kan worden. Ook zijn er diverse semi-handelaren aanwezig. Er is een gratis zaalverloting.
Voor de inwendige mens is er zelf gemaakte soep en gehaktballen verkrijgbaar.
De andere ruilbeurzen zijn op: 13-12-25 en 31-1-26 en 14-3-26. Iedereen is van harte welkom.
Gratis informatie over postzegels e.d. kan worden verkregen. Informatie bij de secretaris Jan Rendering tel. 0597-421497.
Bron: Jan Rendering
Catharina Glazenburg