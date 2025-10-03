Sleutel van Audi gevonden in waterbergingsgebied Bovenlanden

DEN HAM – In het waterbergingsgebied Bovenlanden is een sleutel gevonden.
Den Ham is een gehucht in de gemeente Westerwolde. Het ligt direct ten noorden van Bellingwolde, langs de Hamsterweg, parallel met de Duitse grens en het B.L. Tijdenskanaal. Hier bevindt zich ook het waterbergingsgebied Bovenlanden.
Hilvert Huizing heeft daar vanmorgen een sleutel van een Audi gevonden. Is dit uw sleutel? Stuur dan een een persoonlijk berichtje naar zijn Facebookpagina of een mail naar redactie@westerwoldeactueel.nl
Foto’s: Hilvert Huizing
Catharina Glazenburg