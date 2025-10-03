TELLERLICKER zet De Klinker op z’n kop: succesvolle tweede editie vol muziek, kunst en samenwerking

WINSCHOTEN – Afgelopen zaterdag 27 september werd Cultuurhuis De Klinker op zijn kop gezet door het TELLERLICKER Festival. Op verschillende plekken in het pand werden bezoekers verrast door muziek, theater en kunst.
Het programma bood een brede mix: van ruige punk en opzwepende hiphop tot intieme optredens van singer-songwriters. De line-up bestond onder meer uit YoungRubbi, Texoprint, Bony Macaroni, BlackboxRed, Kilo+++, mesofauna, Eigen Risico en voormalig stadsdichter Richard Nobbe. Daarnaast waren er optredens van leerlingen Emile en Jelle Rik die bandcoaching krijgen in De Klinker.
Ook was er dit jaar plek voor een nieuwe samenwerking met Festival Grasnapolsky, dat de veelgeprezen artiest Elmer naar Winschoten bracht. Elmer (bekend van Lowlands, Zwarte Cross en Eurosonic) zorgde voor een van de opzwepende optredens op de main stage.
Ook de Kleine Zaal kreeg een prominente rol: hier programmeerde Platform Stormram, dat talentvolle noordelijke makers een podium biedt. Deze avond stonden Femke Brinksma (winnares van de Jong Talentprijs van Drenthe) en de Oekraïense mimegroep 044, inmiddels gevestigd in Paterswolde, op het podium. Beiden wisten met hun werk een aandachtig publiek te raken en lieten zien hoe veelzijdig en vernieuwend het noordelijke performancelandschap is.
Niet alleen de optredens maakten indruk: de jongeren van ’t Spoor verzorgden samen met The Wasteland de aankleding van het festival. Met hun creatieve ideeën gaven ze De Klinker een geheel nieuw gezicht en een festivalsfeer mee.
Bezoekers konden door het hele gebouw nieuwe plekken ontdekken. Waar normaal geen podia staan, verschenen onverwachte optredens. De formule sloeg duidelijk aan: overal ontstonden ontmoetingen tussen makers, muzikanten en publiek.
TELLERLICKER 2025 bewees dat Winschoten een podium is voor avontuur, vernieuwing en talent: lokaal én nationaal.
Bron: Esther Bulder
Foto’s: Niek de Vries en Eloïse Marissen
Catharina Glazenburg