Tramwerkplaats Winschoten weer eigendom gemeente Oldambt

OLDAMBT – De gemeente Oldambt wordt opnieuw volledig eigenaar van de Tramwerkplaats aan de Havenkade West 3 in Winschoten. In 2017 werd de toenmalige Tramwerkplaats door uitbaters Wilbert van der Splinter en Leo Jansen (Festina Lente) overgenomen van de gemeente Oldambt. Onder de titel Harbour Jazzclub bouwden zij een bekende horecagelegenheid op. Eind 2024 gaven zij aan te willen stoppen met de HarbourClub en klaar te zijn voor een volgende stap in hun carrière.
De gemeente heeft met Festina Lente overeenstemming bereikt dat de voormalige Tramwerkplaats weer in eigen handen komt. Een van de belangrijkste redenen voor de gemeente Oldambt voor de ‘terugkoop’ is, om zo de regie te behouden over de verdere ontwikkeling van het gebied rond de Havenkade en de Rensel, oftewel ‘Het Waterkwartier’.
Strategisch belang
De gemeente ziet de locatie als een belangrijke schakel in de toekomstige ontwikkeling van het Waterkwartier, dit gebied vormt de entree naar de binnenstad van Winschoten. Voor dit gebied zijn de afgelopen jaren al verschillende ruimtelijke en beleidsplannen opgesteld. Door de Tramwerkplaats weer in handen te krijgen kan Oldambt flexibeler inspelen op toekomstige ontwikkelingen en beter sturen op de gewenste kwaliteit en samenhang van dit stadsdeel.
Wethouder Erich Wünker benadrukt het belang van de stap: “In het ambitiedocument van het centrum staat de wens om het water terug te brengen van de Rensel via het Schönfelplein tot aan het nieuwe gemeentehuis. Deze locatie ligt daar precies tussen. Het Waterkwartier is een gebied met veel potentie en historie. Met de Tramwerkplaats terug in gemeentelijke handen kunnen we gericht verder werken aan de plannen die bijdragen aan een aantrekkelijke en levendige entree van de stad.”
Vervolg
Een ambtelijke projectgroep gaat nu aan de slag met het uitwerken van mogelijke scenario’s voor de toekomstige invulling van de Tramwerkplaats. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op participatie: omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen worden actief benaderd en meegenomen in de planvorming.
Het Waterkwartier maakt onderdeel uit van fase II van het Ambitiedocument Centrum Oldambt. De uitvoering hiervan staat gepland in de komende tien jaar.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg