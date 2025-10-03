Tweede editie Magnesiumcafé

VEENDAM – Vanmiddag werd de tweede editie van Magnesiumcafé gehouden.
Ruim een jaar geleden is Stichting Magnesium Kuurstad Veendam van start gegaan. Met een missie: Veendam internationaal op de kaart zetten als centrum voor gezondheid, wellness en recreatie, gebaseerd op de kracht van lokaal gewonnen magnesiumchloride uit de Zechsteinbron. Dit doen ze met kwalitatieve producten, educatie en inspirerende wellnessprogramma’s.
Hun credo daarbij is: “Met Veendammers, door Veendammers, voor Veendammers.”
Tijdens deze bijeenkomst werd meer verteld over de projecten waar ze op dit moment aan werken. Ook hoorden ze graag ideeën en suggesties onder het motto samen maken we Magnesium Kuurstad Veendam sterker. Namens Stichting Magnesium Kuurstad Veendam, waren Richard Danel, Wilbert Boneschansker, Sievert Uneken en Sem Holtkamp aanwezig.
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg