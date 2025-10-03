Uitslag verloting De Zonnebloem 2025

REGIO – Hieronder vindt u de uitslag van de verloting van de Zonnebloem 2025.
De Zonnebloem is er al ruim 70 jaar voor mensen met een fysieke beperking voor wie dagelijkse zaken niet vanzelfsprekend zijn. Vrijwilligers laten zien dat er véél meer mogelijk is! Met aandacht, activiteiten, dagtochten en betere mobiliteit en toegankelijkheid. Er kan zoveel meer dan je denkt.
De afdeling Alteveer, Onstwedde en Vlagtwedde bedankt iedereen die loten van de vrijwilligers hebben gekocht Een groot deel van de opbrengt komt bij hun afdeling terecht, waar ze weer leuke busreizen en gezellige middagen voor de deelnemers van kunnen organiseren.
Wellicht is er een prijs op uw lot gevallen?
Bron: Harmien Bruining