Vrijwilligers houden monumentale boerderij Hermans Dijkstra levend

MIDWOLDA – De monumentale boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda, gebouwd in 1858, is een van de best bewaarde voorbeelden van de agrarische geschiedenis in het Oldambt. Het complex, dat bestaat uit de boerderij, een slingertuin, een wagenschuur, een stookhut en een tuinhuisje, werd in de jaren negentig aangewezen als rijksmonument.
De boerderij werd bekend door Pieter Reint Hermans Dijkstra, die naam maakte met zijn paardenfokkerij. Het interieur, waarin invloeden van de art-nouveau en art-decostijl terug te zien zijn, is grotendeels bewaard gebleven en laat bezoekers een kijkje nemen in het leven op een herenboerderij uit de 19e en 20e eeuw.
Een vaste groep vrijwilligers zet zich wekelijks in om de boerderij en de slingertuin te onderhouden. Tijdens dat werk doen ze regelmatig bijzondere ontdekkingen. Zo bleek een apparaat waarvan men dacht dat het een wasmachine was, in werkelijkheid een boterkarn te zijn.
Dankzij die inzet blijft de boerderij Hermans Dijkstra niet alleen een monumentaal gebouw, maar ook een levendige plek waar geschiedenis telkens opnieuw zichtbaar wordt.
