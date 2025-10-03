Wensen van ouderen vervuld tijdens Nationale Ouderendag in Wedde

WEDDE – In dorpshuis De Voortgang in Wedde stond vanmiddag alles in het teken van de Nationale Ouderendag. Welzijn Westerwolde organiseerde er een gezellige middag voor ouderen uit de regio.
De middag werd geopend door wethouder Wietze Potze, waarna bekend werd gemaakt welke wensen van inwoners van Westerwolde Noord in vervulling gaan. Ouderen konden eerder hun wens ophangen in de wensboom bij een van de steunstees.
In totaal werden vijf wensen ingewilligd:
- Walter en Janny IJzer gaan forelvissen in Ter Apelkanaal
- Een groep gaat met de Opstapbus op 14 november naar Olle Rheen in Rhede voor een avond in Tiroler sfeer met Tiroler Hänke.
- Mevrouw Stötefalk mag naar een schoonheidsspecialist
- Mevrouw Bessembinders en mevrouw Kuiper gaan samen winkelen en koffiedrinken in Stadskanaal
- Mevrouw Kelderman gaat zwemmen in Tropica Veendam
Sommige wensen waren door de ouderen zelf ingediend, andere waren een verrassende geste van familie of vrienden.
Naast de wensvervulling werd er volop genoten van gezellig samenzijn en Oud-Hollandse spelletjes.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg