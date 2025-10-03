Zwarte specht profiteert van slim bosbeheer

SELLINGEN – Deze week start Staatsbosbeheer met de houtoogst in de Sellingerbossen. Voordat de houtoogst plaatsvindt maakt boswachter Leon Luyten altijd een ronde door alle bosvakken. Hij kijkt waar de mierennesten, dassenburchten, vogelnesten, groeiplaatsen van verschillende plantensoorten en bomen met holtes staan. Met de oogst wordt hier goed rekening mee gehouden en het levert ook mooie waarnemingen op, zoals dit keer de zwarte specht!
De zwarte specht is de grootste specht van ons land. Hij heeft dus ook wat dikkere bomen nodig om een nest in te maken. Dit doet hij graag in bomen met een gladde stam. Dit maakt het voor roofdieren lastiger om bij het nest te komen. Daarnaast heeft een boom een zwakke plek nodig. In een gezonde boom een nest maken is lastig. Vaak maakt hij een nest in een grove den. Bij een grove den zoeken ze ook naar voedsel. Larven zitten eerst achter de schors, en als de boom dood is, ook in het hout. Leon vertelde gisteren dat hier 10 jaar geleden helemaal geen zwarte spechten waren. Nu zijn er vier paartjes, een mooi resultaat!
R van ringen
De zwarte specht houdt dus van dode bomen, en juist daarom is zijn aanwezigheid een mooi resultaat van het bosbeheer. Tijdens zijn ronde zorgt Leon ervoor dat er voldoende nest- en voedselplekken blijven door bepaalde bomen te ringen. Bij bomen die geringd worden, wordt de bast ingezaagd waardoor ze langzaam afsterft. Alleen bomen die ver genoeg van wandelpaden staan komen hiervoor in aanmerking, zodat ze geen gevaar vormen. Het sterven van deze bomen is van groot belang voor insecten, vogels en schimmels; hoe dikker de boom, hoe waardevoller hij wordt in dit proces. Dit jaar zijn verschillende boomsoorten geringd, waaronder berk, zacht hout dat bijzonder geschikt is voor holenbroeders zoals spechten, mezen en boomklevers, en ook dikke dennen, die weer andere soorten een kans geven.
Wil je meer weten over hoe, waarom en wanneer ze precies in de bossen in Sellingen werken? Ga naar deze pagina Boswerkzaamheden Sellingerbossen.
Bron: Jelka Vale
Catharina Glazenburg