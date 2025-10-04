De Klinker opent theaterseizoen met rijk programma

WINSCHOTEN – De afgelopen maand bruist De Klinker al van activiteit met het Tellerlickerfestival, het Klapstoelcabaret tijdens Waterbei, de eerste schoolvoorstellingen en het wekelijkse filmprogramma. Dit weekend gaat dan eindelijk het theaterseizoen van start, meteen met een rijk programma vol geheimen, maskers en muziek. De eerste uitverkochte avonden zijn ook al een feit.

Op zondagmiddag 5 oktober openen theatermakers Klemens en Klavertje Patijn het seizoen met ‘Mijn geheime vader’. In deze indringende muziektheatervoorstelling vertellen zij het waargebeurde verhaal van hun vader, die veertig jaar lang als geheim agent voor de AIVD werkte. Een leven vol identiteiten, codes en gevaar dat zelfs voor zijn eigen kinderen een mysterie bleef. De voorstelling is een meeslepende zoektocht naar waarheid, identiteit en de impact van geheimhouding op een gezin.

Op woensdagavond 8 oktober komt Spinvis met zijn voorstelling MOM, een nieuwe productie (met Saartje Van Camp en Niels Jonker) en voor het eerste met Hans Dagelet. In een intrigerende mix van muziek, poëzie en theater wordt het publiek meegenomen in een verhaal over maskers, veiligheid en de ogen die ons altijd volgen.

Op vrijdag 10 oktober komt de nieuwe band Timebox naar De Klinker, maar ook is het een van de avonden waarop het Cultuurhuis in 2025 het tienjarig jubileum van ‘de nieuwe’ Klinker vier. Met Nederpop ’64-’74 brengt Timebox een avondvullend eerbetoon aan de gouden jaren van de Nederlandse popmuziek. Diederik Nomden en Ralph Mulder (o.a. bekend van het ‘Eerbetoon aan The Ro-d-Ys’) brengen met de andere leden van Timebox rauwe beats van Q65 en The Outsiders tot de symfonische pracht van Earth & Fire. Een muzikale reis die de energie en magie van dit decennium opnieuw tot leven wekt.

Kor Hoebe en Frans Bauer komen deze week naar De Klinker (maar zijn al geruime tijd uitverkocht). Kortom, een vol en gevarieerd begin van het nieuwe seizoen. En een voorbode van wat er nog meer op de planning staat en dat er genoeg te vieren valt.

