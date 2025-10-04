Gemeente Oldambt reikt Oldambtster Cultuurprijzen tijdens het Sport- en Cultuurfair in Finsterwolde uit

FINSTERWOLDE – Vandaag stond MFC De Hardenberg volledig in het teken van de Sport- en Cultuurfair 2025. Samen met het Cultuurplatform Oldambt werd een veelzijdig programma neergezet waarin bewegen, ontmoeten en cultuur centraal stonden. Jong en oud konden meedoen aan workshops, presentaties en activiteiten in en rond het MFC. De presentatie was in handen van Sabine Kokee.

Gevarieerd ochtendprogramma

De fair ging om 10.00 uur van start met twee gratis workshops. Bezoekers konden binnenlopen bij de schilderworkshop van Anja Blokzijl, vrijwilliger van het MFC. Daarnaast was er gelegenheid om deel te nemen aan een toneelworkshop onder leiding van acteur en regisseur Bas de Bruijn.

Verder was er in de ochtend een spelcircuit, een demonstratie Vitaal door bewegen en een begeleide wandeling door het Tjammegebied. Het ochtendprogramma werd afgesloten door Freek Kupers van de Groninger Genever Stokerij, die vertelde over de plannen voor het nieuwe Inspiratie- en Erfgoedcentrum De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans.

Middag vol cultuur en ontmoeting

Het middagprogramma begon met de presentatie door André Hateboer over de lancering van Buurt & Boek, een initiatief van Noordwoord, dat buurtgenoten rond literatuur samenbrengt. Aansluitend volgde een circusworkshop voor kinderen, waarvan de resultaten aan het eind van de middag werden getoond.

Ook schrijver Cees Stolk was aanwezig. Hij presenteerde zijn nieuw boek ‘Ik ben zo weer terug’, een eerbetoon aan de 67 verzetsmensen uit het Oldambt die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen.

Na de voorstelling door deelnemers aan de toneelworkshop volgde een Zumba-demonstratie, waarbij het publiek actief werd aangemoedigd om mee te doen.

Oldambtster Cultuurprijzen

Dit jaar reikte de gemeente Oldambt, in samenwerking met het Cultuurplatform Oldambt, voor het eerst de Oldambtster Cultuurprijzen uit. Inwoners konden tot en met 15 september namen voordragen van geschikte kandidaten. Dit waren er 43. De jury selecteerde hieruit zes genomineerden, verdeeld over twee categorieën:

Oldambtster Belofte (Cultuur Talentprijs):

Willianne Heikens – vrijwilliger en junior conservator van Stichting Musea van Heiligerlee

Merijn Jansse van Noordwijk – maakt graffiti in de gemeente Oldambt

Isa Renken – schildert, tekent en beoefent kunstrolschaatsen

Oldambtster Trots (Oldambtster Cultuurprijs):

Betsie Beishuizen – organisator Bevrijdingsfestival Oldambt

Kees van Slochteren – organiseert lezingen voor de Oldambtster Kring (DOK) en ’t NUT

Winschoter Schooltheater – maakt jaarlijks theatervoorstellingen voor kinderen

De winnaars werden gehuldigd met een oorkonde, een cheque en bloemen:

Merijn Jansse van Noordwijk – oorkonde en cheque van €1.000

Winschoter Schooltheater – oorkonde en cheque van €2.500

Alle genomineerden ontvingen een certificaat en bloemen. Later krijgen de twee winnaars nog een beeldje, geïnspireerd op gestileerde lantaarnpalen in de vorm van graanhalmen, met de naam Ziedewind. Deze lantaarnpalen zijn op 8 november 2024 langs het fietspad aan de Langeweg tussen Bad Nieuweschans/Oudezijl en de splitsing naar Nieuw Beerta/Drieborg door kunstenaar Wessel de Ruyter onthuld.

Met de Sport- en Cultuurfair liet MFC De Hardenberg opnieuw zien een bruisende ontmoetingsplek te zijn waar sport, cultuur en samenleving samenkomen.

Foto’s: Jan Glazenburg, hier vindt u meer foto’s

Catharina Glazenburg