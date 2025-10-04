Grote belangstelling voor boekpresentatie Cees Stolk in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – In een tot de laatste stoel gevulde zaal van MFC De Hardenberg presenteerde Cees Stolk zaterdagmiddag zijn nieuw boek ‘Ik ben zo weer terug’. De belangstelling was zo groot dat er extra stoelen bijgeplaatst moesten worden. Het boek is een eerbetoon aan de 67 verzetsmensen uit het Oldambt die de oorlog niet overleefden.

Stolk vertelde dat hij tijdens zijn onderzoek als het ware in de levens van de omgekomen mannen en hun families stapte. Dat was vaak zwaar: “Ik wil met dit boek deze mensen weer thuisbrengen,” aldus de schrijver. Voor zijn speurwerk kreeg hij hulp van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en mocht hij brieven en foto’s van families inzien. Het was, zo benadrukte hij, “monnikenwerk”, dat hij volledig onbezoldigd verrichtte.

Laatste woorden

De titel van het boek verwijst naar de Finsterwolder verzetsman Engel Etsko Nap. Toen hij op 6 mei 1941 werd gearresteerd, zei hij tegen zijn vrouw Antje en hun zoontje Willy: “Ik ben zo weer terug.” Het bleken zijn laatste woorden. Nap stierf als gevangene in Buchenwald. Net als hij dachten veel verzetsmensen dat hun gevangenschap tijdelijk zou zijn. De werkelijkheid was anders: velen kwamen om door ziekte, uitputting of executie.

Voltooiing trilogie

Met dit boek rondt Stolk zijn trilogie over de oorlog in het Oldambt af. Eerder verschenen ‘Dorp in oorlogstijd’ (2022) en ‘Een doos vol verdriet’ (2023). In dat laatste boek portretteerde hij de verzetsmensen naar wie in de gemeente Oldambt een straat is vernoemd. Dankzij zijn suggestie zijn de straatnaamborden in 2024 voorzien van een toelichting, zodat voorbijgangers ook weten wie er achter de namen schuilgaan. Er zijn plannen om een wandelroute door de straten die vernoemd zijn naar verzetshelden vorm te geven.

“Ain pokkel waark”

De vraag of er niet meer verzetsmensen herdacht moesten worden, zette Stolk aan tot dit derde boek. Het werd, zoals hij het zelf omschrijft in het Gronings, “ain pokkel waark”. Na anderhalf jaar onderzoek bracht hij 67 vermoorde Oldambtster verzetsmensen in kaart.

Eerste exemplaren

De eerste exemplaren werden uitgereikt aan drie nabestaanden: Loes Krüger (kleindochter van Klaas Smid), Sonja van der Goot (kleindochter van Willem Dresselhuis) en Bennie Schipper (neef van Renke Schipper). Wethouder Gert Engelkens sprak zijn waardering en respect uit voor Stolk en reikte de boeken aan de nabestaanden uit.

Na afloop konden bezoekers de drie oorlogswerken van Stolk aanschaffen. ‘Ik ben zo weer terug’ telt 250 pagina’s en is rijk geïllustreerd. Het verscheen bij uitgeverij Leuker.nu en is verkrijgbaar in de boekhandel, onder meer bij Bruna in Winschoten en supermarkt Bennink in Nieuwolda.

Bennie Schipper sloot zijn dankwoord af met een knipoog: “Ik ben niet bevoegd om Cees voor te dragen als Schrijver des Vaderlands, maar wellicht kunnen we de titel ‘Schrijver des Oldambts’ in het leven roepen.”

Cees Stolk eindigde de middag met de woorden van bondskanselier Helmut Kohl uit 1995: “Als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven.”

Foto’s: Jan Glazenburg, hier vindt meer foto’s

Catharina Glazenburg