Jeugdteam Ruben Baalmans wereldkampioen darts in Seoul

BELLINGWOLDE, SEOUL – Ruben Baalmans is op 26 september met het Nederlands jeugdteam in Seoul, Zuid-Korea, wereldkampioen darts geworden.
Het Nederlands jeugdteam darts deed mee aan de wereldkampioenschappen in Seoul. Tijdens meerdere wedstrijden wist het Nederlands jeugdteam zoveel punten te behalen dat zij wereldkampioen werden.
Tijdens het mix-koppel toernooi rekenden Kendji Steinbach en Kimberly Kersbergen in de finale af met Zuid-Afrika. Het andere Nederlandse koppel, bestaande uit Ruben Baalmans uit Bellingwolde en Fardau de Jong, wist de kwartfinales te bereiken. Met deze prestaties pakte het Nederlandse jeugdteam niet alleen goud in het mixkoppeltoernooi, maar ook de felbegeerde overall wereldtitel bij de jeugd.
Inmiddels is de 16 jarige Ruben na negen dagen Seoul weer terug in Bellingwolde. ‘Een ervaring om nooit te vergeten’ schrijft hij op Facebook. Hoewel hij over het algemeen niet helemaal tevreden is met zijn niveau: ‘voor mijn gevoel zat er veel meer in, maar het kwam er niet uit’, is hij trots op zijn gouden medaille en de prestatie van zijn team.
Ruben mag zich de komende twee jaar wereldkampioen noemen. Daarna probeert hij zijn titel te verdedigen op het WK in Egypte.
Bron: NDB/Ruben Baalmans
Foto’s: Bianca van der Wal
Catharina Glazenburg