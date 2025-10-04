Kinderen gratis naar kindervoorstelling Anansi de Spin in vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 4 oktober, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WINDSTOTEN | NA MORGEN KALMER

Er komen vanmiddag mooie opklaringen met nog een paar buien, maar later vanmiddag en vanvaond neemt de kans op buien weer toe en dan is er ook kans op enkele zware windstoten met 70 tot 80 km/uur. Bij de Wadden kunnen de windstoten uitkomen rond de 100 km/uur. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 13 en 15 graden.

Vannacht is het ook nog guur met buien, met daarbij kans op onweer en zware windstoten. Morgen is het ook wisselvallig, maar de westenwind is dan iets minder sterk en morgenavond is het ook overwegend droog. Maximum morgen rond 14 graden.

Na dit weekend is het veel rustiger want de ex-orkaan Humberto is dan ook in Noord-Europa van de weerkaart verdwenen. Wij hebben maandag en dinsdag meest droog weer met af en toe zon en een matige WZW-wind. Woensdag en donderdag is er kans op een paar kleine buien. Maxima na dit weekend rond 16 graden.