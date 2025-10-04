Kinderen gratis naar kindervoorstelling Anansi de Spin in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zaterdag 11 oktober 2025 komt de vrolijke kindervoorstelling Anansi de Spin (4+) naar Theater vanBeresteyn in Veendam. Deze muzikale voorstelling vol slimme streken is gebaseerd op het populaire prentenboek van Iven Cudogham en is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
Kinderen mogen gratis naar binnen! Alleen volwassen begeleiders betalen een entreeticket. Per volwassene kunnen maximaal twee kinderen gratis mee.
Over de voorstelling
Anansi de spin ziet in een boom de lekkerste bananen hangen. Maar net als hij erbij is, zijn ze al weggekaapt door de sterke Olifant. Anansi daagt haar uit voor een potje touwtrekken – de winnaar krijgt het fruit. Maar zoals altijd heeft Anansi een slim plannetje…
Met een ingenieus decor en sprankelende muziek word je het verhaal ingezogen. Het decor verandert van olifant naar walvis, van woud naar Anansi’s huis, waar hij op sluwe wijze een bananenimperium probeert op te bouwen. Maar of dat lukt?
Datum: Zaterdag 11 oktober 2025
Aanvang: 15.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn