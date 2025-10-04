KNVB en ARAG starten vierde editie Amateurscheidsrechter van het Jaar Verkiezing

ZEIST – De KNVB en ARAG organiseren samen voor de vierde keer de Amateurscheidsrechter van het Jaar Verkiezing. In Nederland fluiten ruim 25.000 scheidsrechters per seizoen samen meer dan 821.000 wedstrijden. De Amateurscheidsrechter van het Jaar Verkiezing wordt georganiseerd om erkenning te geven aan hun onmisbare rol. De finale van de verkiezing vindt plaats op zaterdag 3 januari 2026 tijdens de Dag van de Fairplay op de KNVB Campus in Zeist.

Nieuwe koers: inhoud en motivatie centraal

Waar in eerdere edities de publieksstem een grote rol speelde, ligt de nadruk dit jaar op de inhoud. De vakjury beoordeelt inzendingen primair op motivatie, kwaliteit, ambities en fysieke prestaties. Per provincie worden vijf scheidsrechters geselecteerd. Zij nemen op zaterdag 22 november deel aan een live testdag op de KNVB Campus in Zeist, waar hun spelregelkennis en communicatieve vaardigheden worden getest. Na deze dag blijven tien finalisten over – twee per categorie – die doorgaan naar de landelijke finale.

“Door niet alleen naar populariteit te kijken, maar vooral naar wat een scheidsrechter inhoudelijk toevoegt, zetten we de juiste kwaliteiten in de spotlights”, aldus Michael ter Riet, hoofd arbitrage amateurvoetbal bij de KNVB en jurylid. “Het gaat erom wie met overtuiging en passie bijdraagt aan fairplay en plezier op het veld. Dat verdient erkenning.”

Ook Marc van Erven, CEO van ARAG Nederland en jurylid, benadrukt het belang: “Scheidsrechters zijn essentieel voor de sportiviteit en veiligheid van het spel. Met deze nieuwe aanpak kunnen we hen waarderen op de manier die ze verdienen: door te kijken naar inzet, kennis en motivatie.”

Jury met ervaring en passie voor arbitrage

De vakjury bestaat dit jaar uit Marc van Erven (CEO ARAG Nederland), Michael ter Riet (hoofd arbitrage amateurvoetbal KNVB), en de betaald voetbalscheidsrechter Serdar Gözübüyük en assistent-scheidsrechter Franca Overtoom.

Franca Overtoom: “Of je nu in de Eredivisie fluit of een wedstrijd bij de lokale club, zonder scheidsrechter kan er niet gespeeld worden. Het vraagt overal dezelfde toewijding, lef en kennis. Dat deze inzet nu extra in de schijnwerpers wordt gezet, is meer dan terecht. En natuurlijk hoop ik zelf dat we dit jaar ook meer aanmeldingen ontvangen van vrouwen en assistent-scheidsrechters.”

Finale tijdens de Dag van de Fairplay

Vorig jaar was Betty Letemahulu, Amateurscheidsrechter van het Jaar bij de vrouwen. Zij kijkt met veel plezier terug op de dag van haar uitverkiezing. “Het was een krankzinnige week: finalist bij de verkiezing ‘Amateurscheidsrechter van het Jaar 2024’ en ik won! Uit ruim 1300 aanmeldingen eindigde ik bij de laatste 20 en mocht ik mijn scheidsrechters-skills laten zien. Mijn pitch ging goed, alle vragen werden juist beantwoord en toen mijn naam groot in beeld verscheen, voelde ik pure trots. Onder luid applaus liep ik naar het podium – een dag die ik nooit zal vergeten.”

De finale van de Amateurscheidsrechter van het Jaar Verkiezing vindt plaats op zaterdag 3 januari 2026 tijdens de Dag van de Fairplay op de KNVB Campus in Zeist. Dit jaarlijkse evenement staat volledig in het teken van de ontwikkeling van amateurscheidsrechters, met workshops, trainingen en inspiratiesessies. Het programma wordt afgesloten met de feestelijke bekendmaking van de winnaars van de verkiezing.

Aanmelden

Scheidsrechters kunnen zichzelf of een collega tot 20 oktober aanmelden via https://www.scheidsrechtervanhetjaar.nl/.

Bron: KNVB/ARAG

Catharina Glazenburg