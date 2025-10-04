Opname kerkdienst vanuit de Willibrordus kerk in Ter Apel te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Johannes Velthuis
- CG - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 5 oktober zendt RTV Westerwolde een kerkdienst vanuit de Willibrordus kerk in Ter Apel, opgenomen door het kerkenteam op zondag 21 september, uit.

Voorganger: pastor Deuling & diaken Kordelaar

Schriftlezing: gedeeltes uit Amos & eerste brief van Paules aan Timoteüs & Evangelie lezing uit Lucas 

Thema: “Waar ligt je zekerheid”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 5 oktober uitgezonden en maandagavond 6 oktober om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Catharina Glazenburg

Bron: Gert Wubs

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.