Opname kerkdienst vanuit de Willibrordus kerk in Ter Apel te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 5 oktober zendt RTV Westerwolde een kerkdienst vanuit de Willibrordus kerk in Ter Apel, opgenomen door het kerkenteam op zondag 21 september, uit.
Voorganger: pastor Deuling & diaken Kordelaar
Schriftlezing: gedeeltes uit Amos & eerste brief van Paules aan Timoteüs & Evangelie lezing uit Lucas
Thema: “Waar ligt je zekerheid”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 5 oktober uitgezonden en maandagavond 6 oktober om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Catharina Glazenburg
Bron: Gert Wubs