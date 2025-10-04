VLAGTWEDDE – Ruiten Aa loop leek vanmorgen wel een beetje op een mudrun
Vanmorgen gingen bij de sporthal in Vlagtwedde toch nog ruim tachtig lopers van start voor hun Ruiten Aa loop.
Vanwege de regen waren er wel wat afmeldingen maar de echte diehaerds gingen de strijd aan met de regen en het kletsnatte parkoers langs de Ruiten Aa.
De opmerkingen over de prachtige omgeving waarin werd gelopen waren niet van de lucht
Deelnemers konden 12, 18, 25 of 30 kilometer hardlopen langs het beekdal van de Ruiten Aa in Westerwolde over grotendeels onverharde wegen en paden.
Ook wandelaars deden mee en zij konden kiezen uit een route van 12 of 18 km.
Foto: Geert Smit
